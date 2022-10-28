Почта Молдовы ввела в обращение почтовую марку “Каушанские ковры”

Почта Молдовы ввела в обращение почтовую марку “Каушанские ковры”

Государственное предприятие “Почта Молдовы” ввело в обращение почтовую марку “Каушанские ковры”.

По словам организаторов, каушанские домотканные ковры являются частью наследия Национального музея этнографии и естественной истории и не имеют аналогов в Европе. Большинство из них сотканы во второй половине 19 века. У них черный фон и такие мотивы, как древо жизни, человек в маске и пшеничный колос, передает moldpres.md.

Филателистический экземпляр сопровождается конвертом “первого дня” выпуска и имеется в наличии в филателистическом магазине предприятия.

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