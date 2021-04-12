“Почта Молдовы” ввела в обращение марку, посвящённую Юрию Гагарину

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ГП “Почта Молдовы” в партнёрстве с Союзом филателистов РМ вводит в обращение почтовую марку в честь 60-летия полёта Юрия Гагарина в космос.

Марка “Юрий Гагарин – 60 лет со дня полёта в космос” введена в обращение и приурочена к празднованию Всемирного дня авиации и космонавтики. По этому же случаю “Почта Молдовы” выпустила тематическую открытку с изображением Юрия Гагарина, пишет moldpres.md.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мире, совершившим полёт в космос. Космический корабль “Восток” совершил виток по орбите вокруг Земли, который длился 1 час 48 минут. В честь этого события 12 апреля объявлен Всемирным днём ​​авиации и космонавтики.

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