“Почта Молдовы” возобновляет приём посылок из Китая

ГП “Почта Молдовы” сообщает о возобновлении приёма международных почтовых отправлений из Китая.
Почтовый оператор China Post объявил, что с 11 января 2021 г. возобновляет почтовые услуги и отправку посылок в Республику Молдова.
Граждан, планирующих совершить покупки на китайских онлайн-платформах, просят немного подождать, пока онлайн-магазины не адаптируются к новой логистической схеме доставки товаров.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии