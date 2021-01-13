“Почта Молдовы” возобновляет приём посылок из Китая

“Почта Молдовы” возобновляет приём посылок из Китая

ГП “Почта Молдовы” сообщает о возобновлении приёма международных почтовых отправлений из Китая.

Почтовый оператор China Post объявил, что с 11 января 2021 г. возобновляет почтовые услуги и отправку посылок в Республику Молдова.

Граждан, планирующих совершить покупки на китайских онлайн-платформах, просят немного подождать, пока онлайн-магазины не адаптируются к новой логистической схеме доставки товаров.

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