“Почта Молдовы” возобновляет отправку посылок и писем ещё в 11 стран

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Речь идёт о странах: Барбадос, Бурунди, Чад, Колумбия, Габон, Мадагаскар, Мали, Маврикий, Монголия, Намибия и Нигерия.

По данным ведомства, отправка посылок и писем из Республики Молдова будет осуществляться согласно расписанию воздушных/наземных рейсов с вышеуказанными странами.

– Напоминаем, что назначенные операторы не могут гарантировать как сроки доставки, так и подтверждений доставки в период действия форс-мажорных обстоятельств, – отмечается в пресс-релизе ГП “Почта Молдовы”.

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