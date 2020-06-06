“Почта Молдовы” возобновила международные отправления из 12 стран

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Сегодня через почту Румынии и почту Украины в Молдову поступили международные отправления из 12 стран.

Так, в результате сотрудничества ГП “Почта Молдовы” с почтой Румынии были получены международные отправления из следующих стран: Болгария (12,3 кг), Китай (168,2 кг), Германия (407,2 кг), Франция (25,8 кг), Венгрия (3,4 кг), Индия (7,2 кг), Нидерланды (Нидерланды) (16,3 кг), Португалия (2,8 кг), Румыния (142,9 кг), США (203,3) кг.

Кроме того, сегодня сортировочный центр получил посылки и письма из России (446,4 кг) и Украины (488,2 кг), которые были перевезены Укрпочтой.

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