“Почта Молдовы” возобновила международные отправления из 12 стран

“Почта Молдовы” возобновила международные отправления из 12 стран

Сегодня через почту Румынии и почту Украины в Молдову поступили международные отправления из 12 стран. 

Так, в результате сотрудничества ГП “Почта Молдовы” с почтой Румынии были получены международные отправления из следующих стран: Болгария (12,3 кг), Китай (168,2 кг), Германия (407,2 кг), Франция (25,8 кг), Венгрия (3,4 кг), Индия (7,2 кг), Нидерланды (Нидерланды) (16,3 кг), Португалия (2,8 кг), Румыния (142,9 кг), США (203,3) кг.

Кроме того, сегодня сортировочный центр получил посылки и письма из России (446,4 кг) и Украины (488,2 кг), которые были перевезены Укрпочтой.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md