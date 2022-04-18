“Почта Молдовы” сообщает об участившихся случаях мошенничества

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ГП “Почта Молдовы” предупреждает о случаях мошенничества через фейковые сайты.

Под предлогом оплаты аванса за посылку злоумышленники предлагают пользователю заполнить форму на фиктивном сайте, дизайн которого аналогичен официальному сайту предприятия. Далее клиента просят ввести персональные данные, номер банковской карты, код безопасности (CVV, CVC), пароль от карты и т.д.

Руководство ГП “Почта Молдовы” подчёркивает, что не участвует в подобных транзакциях и не запрашивает данные банковских карт клиентов для оплаты услуг.

Для получения любой информации можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022 270 044.

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