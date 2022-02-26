«Почта Молдовы» работает в привычном режиме

«Почта Молдовы» работает в привычном режиме

Как уточнили на предприятии, почтовые услуги предоставляются по всей стране в обычном режиме.

Однако, в связи с тем, что воздушное пространство Молдовы временно закрыто, международные почтовые отправления поступят в страну с опозданием. ГП “Почта Молдовы” прилагает все возможные усилия для налаживания процесса отправки и получения почтовых отправлений наземным транспортом по всем направлениям.

Для дополнительной информации граждане могут связаться с представителями “Почта Молдовы” через социальные сети, или по номеру Службы поддержки клиентов – 022 270 044.

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