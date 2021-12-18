“Почта Молдовы” проводит кампанию “Подари книгу”

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Кампания “Подари книгу” проводится ГП “Почта Молдовы” в партнёрстве с благотворительным проектом “Fabrica de fericire”. Граждан призывают до 31 декабря приносить книги в подарок детям.

Их принимают с 8:00 до 18.00 в шести домах Деда Мороза, расположенных по адресам: пр-т Штефана чел Маре, 134; пр-т Мирча чел Бэтрын, 3; пр-т Дачия, 49/1; Московский проспект, 14/1; ул. Каля Ешилор, 55/2; ул. Алба-Юлия, 202.

Книги будут подарены детям из центров размещения страны, пишет moldpres.md. Для каждой подаренной книги “Почта Молдовы” предоставит открытку, на которой желающие смогут оставить послание для будущего читателя. Впоследствии подарки детям доставит Дед Мороз.

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