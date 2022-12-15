“Почта Молдовы” проводит “День абонента – 2023”

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ГП “Почта Молдовы” проводит с 14 по 16 декабря “День абонента – 2023”.

– В течение трёх дней мы ещё шире открываем двери почтовых отделений и предлагаем вам скидку на периодические издания на 2023 год. Заходите в любое почтовое отделение страны и узнайте о предложениях. Выберите понравившееся издание, и мы доставим его вам домой, — сообщает предприятие.

Рекламная акция проводится ежегодно в сотрудничестве с издателями прессы Республики Молдова. Подписной каталог на 2023 год включает более ста доступных периодических изданий, газет и журналов, а также 270 книг, передаёт moldpres.md.

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