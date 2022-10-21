“Почта Молдовы” предупреждает о новом виде мошенничества

“Почта Молдовы” предупреждает о новом виде мошенничества

ГП “Почта Молдовы” сообщило о практикуемых в стране новых видах мошенничества.

Как говорится в пресс-релизе учреждения, граждане получают текстовые сообщения с предложением перейти по ссылке и оплатить таможенные пошлины за посылку.

– Не предоставляйте личные данные и не оплачивайте запрошенные суммы! Сообщения являются ложными, их рассылает не “Почта Молдовы”, — предупреждают граждан.

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