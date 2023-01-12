“Почта Молдовы” предупреждает о новом виде мошенничества

“Почта Молдовы” предупреждает о новом виде мошенничества

Клиентам настоятельно рекомендуют не переходить по неизвестным ссылкам, которые отправляют через WatsApp от имени “Почты Молдовы”.

Госпредприятие опубликовало сообщения, которые приходят гражданам якобы от “Почты Молдовы”. Неизвестные лица просят граждан указать свои личные данные, затем, перейдя по ссылке, внести оплату за посылки. Граждан просят не указывать личные данные и ничего не оплачивать, так как за этим стоят мошенники.

Полученную информацию от имени “Почты Молдовы” можно проверить, позвонив в службу поддержки клиентов по номеру (022) 27 00 44, или отправив сообщение на электронную почту information@posta.md.

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