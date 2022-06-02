“Почта Молдовы” предупреждает: мошенники создают поддельные сайты и страницы предприятия в соцсетях

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ГП “Почта Молдовы” предупреждает граждан об участившихся случаях мошенничества. Злоумышленники создают фейковые сайты и заводят аккаунты в социальных сетях, схожие с настоящими страницами предприятия.

В этой связи руководство ГП “Почта Молдовы” отмечает, что адрес официальной страницы ведомства – https://www.posta.md/ro. На странице обязательно должны быть логотип и название компании.

Для проверки сомнительной информации следует обратиться в службу поддержки клиентов по телефонам: 1310 или 022 270-044. Электронная почта: informatii@posta.md.

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