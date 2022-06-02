“Почта Молдовы” предупреждает: мошенники создают поддельные сайты и страницы предприятия в соцсетях

“Почта Молдовы” предупреждает: мошенники создают поддельные сайты и страницы предприятия в соцсетях

ГП “Почта Молдовы” предупреждает граждан об участившихся случаях мошенничества. Злоумышленники создают фейковые сайты и заводят аккаунты в социальных сетях, схожие с настоящими страницами предприятия.

В этой связи руководство ГП “Почта Молдовы” отмечает, что адрес официальной страницы ведомства – https://www.posta.md/ro. На странице обязательно должны быть логотип и название компании.

Для проверки сомнительной информации следует обратиться в службу поддержки клиентов по телефонам: 1310 или 022 270-044. Электронная почта: informatii@posta.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md