“Почта Молдовы” предупредила о возможных задержках посылок

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“Почта Молдовы” сообщает, что из-за последствий пандемии коронавируса, сокращённых транспортных возможностях и роста почтовых отправлений по случаю праздников регистрируются задержки в получении посылок. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Граждан просят проявить понимание и терпение.

Стоит отметить, что сегодня, 8 января, с 10.00 до 14.00 будет работать только почтовое отделение MD-2000. У остальных – выходной.

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