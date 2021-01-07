“Почта Молдовы” предупредила о возможных задержках посылок

“Почта Молдовы” предупредила о возможных задержках посылок

“Почта Молдовы” сообщает, что из-за последствий пандемии коронавируса, сокращённых транспортных возможностях и роста почтовых отправлений по случаю праздников регистрируются задержки в получении посылок. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.  

Граждан просят проявить понимание и терпение.

Стоит отметить, что сегодня, 8 января, с 10.00 до 14.00 будет работать только почтовое отделение MD-2000. У остальных – выходной.

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