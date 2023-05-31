“Почта Молдовы” объявила график работы на 1 и 2 июня

“Почта Молдовы” объявила график работы на 1 и 2 июня

В период проведения саммита ЕПС почтовые отделения страны будут работать по специальному графику.

Как сообщили в администрации предприятия, 1 июня объявлен выходным днём, в связи с чем все почтовые отделения будут закрыты.

2 июня – рабочий день ​​для территориальных подразделений, Центра быстрой доставки (Curier Rapid) и Службы EMS, за исключением почтовых отделений в Кишинёве.

Оказание почтовых услуг, включая выдачу пенсий и других социальных выплат, возобновится по территориям со 2 июня, а в Кишинёве – с 3 июня.

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