Почки, лишний вес, стрессы

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Топ–10 причин развития гипертонии

Предупреждён – значит вооружён. Такое устойчивое выражение можно применить к гипертонии – синдрому повышенного артериального давления (больше 140/90 мм ртутного столба). Если раньше этим недугом страдали люди в возрасте 50–60 лет, то сейчас на приёме у специалистов можно встретить даже 20–летних. Но если знать, отчего болезнь возникает, можно уберечь себя.

Подробнее о причинах и рисках рассказал врач Александр Горячев.

Только спокойствие!

«Название «гипертоническая болезнь» знакомо практически каждому. По оценкам специалистов, гипертонией страдают 20–30% взрослого населения планеты, – говорит Александр Горячев. – Первыми среди основных причин, вызывающих артериальную гипертонию, являются стрессы и психоэмоциональное напряжение. Частые переживания и нервные ситуации рано или поздно приводят к стойкому высокому давлению.

Вторая – проблемы с почками. Заболевания почек часто сопровождаются повышением давления. Скачки артериального давления, помимо расстройств мочеиспускания и плохих анализов мочи, могут отмечаться при пиелонефрите, мочекаменной болезни, гломерулонефрите. Должна насторожить длительная, не поддающаяся лечению артериальная гипертония. Возможно, это симптомы сосудистых заболеваний почек: фибромышечной дисплазии почечной артерии – чаще у молодых женщин, атеросклероз – у пожилых больных. В большинстве случаев сосудистые поражения почек требуют хирургического вмешательства».

Меньше масса – ниже давление

«Третья причина – эндокринные нарушения, – объясняет врач. – В развитии гипертонической болезни определённую роль играют и эндокринные факторы. Известно, что к повышению давления более склонны мужчины зрелого возраста, женщины в климактерическом периоде и, наконец, люди с различной патологией гипофиза и надпочечников. Страдающие сахарным диабетом тоже находятся в группе риска.

Четвёртая – избыточная масса тела. Клинические исследования показали, что среди лиц с ожирением в два раза чаще, чем среди лиц с нормальной массой тела, встречается артериальная гипертония. Снижение массы тела на 1 кг уменьшает давление на 3,4/13 мм ртутного столба».

Шагом марш!

«Пятая причина развития недуга – гиподинамия, – продолжает Александр Горячев. – Первыми от малой физической активности начинают страдать мышцы.

Причём речь идёт не только о слабости мышц рук или ног. Отсутствие физнагрузки крайне негативно сказывается на работе миокарда (сердечной мышцы) и кровеносных сосудов. И, как следствие, любителям полежать на диване могут грозить инфаркты, инсульты и нарушения ритма сердца.

Шестая причина – воспаления и травмы. Многие заболевания головного и спинного мозга, например перенесённые воспаления и сотрясения головного мозга, даже в далёком прошлом, часто сопровождаются повышенным артериальным давлением. Если есть подозрения на этот счёт, нужно обратиться к неврологу и сделать электроэнцефалограмму (ЭЭГ).

Седьмая – контрацепция. Иногда гипертонию связывают с приёмом противозачаточных средств. Эстрогены, содержащиеся в них, вызывают подъём давления у 5–7% женщин. Так что есть смысл обратиться к гинекологу и подкорректировать приём лекарств, если появились жалобы».

Лучше недосолить

«Восьмая – никотин, алкоголь и другие «стимуляторы» сердца. Вредные привычки сильно сказываются на организме, – рассказывает доктор. – Табак, кофе, алкоголь – это мощные стимуляторы работы сердца и кровеносных сосудов. Эти вещества как бы подстёгивают сердце, и оно начинает работать с перегрузкой. Как итог – повышенное давление.

Девятая причина – употребление большого количества соли. Пищевой фактор также имеет значение при развитии гипертонической болезни. Установлено, что лица, потребляющие большое количество поваренной соли, часто страдают высоким давлением. Это связано с задержкой натрия в организме, что провоцирует отёки, сужение сосудов и повышение объёма циркулирующей крови.

Десятая причина гипертонии – наследственность. Установлено, что у детей, родители которых болеют гипертонической болезнью, заболевание возникает в 2,5 раза чаще, чем у тех, у кого в роду этим недугом никто не страдал».

Упражнения для кровоснабжения

Стрессы, сидячая работа, неправильный режим питания и вредные привычки значительно снижают работоспособность и качество жизни в целом. Упражнения помогут укрепить сосуды головного мозга.

Наклоны и повороты головы повышают эластичность кровеносных сосудов, питающих мозг, расширяют их. Движения и ритмичное дыхание через нос увеличивают приток кислорода к клеткам мозга, улучшают умственную работоспособность.

Упражнения нужно выполнять каждый день, следя за дыханием – без рывков и резких поворотов. Приступать к занятиям лучше в хорошем настроении, когда бодр и полон сил. Если появляются круги перед глазами, ухудшается самочувствие или возникает болевой синдром, гимнастику необходимо прервать и несколько минут отдохнуть.

Важно также соблюдать правильную технику:

выполняя упражнения для улучшения мозгового кровообращения, никуда не торопитесь и ничего не делайте резко;

какой бы комплекс или технику вы ни выбрали, старайтесь дышать ровно и глубоко;

активные движения всегда выполняйте на выдохе, а возвращение в исходное положение – на вдохе;

не старайтесь в первый же раз выполнить максимальное количество подходов: организм окажется в очередном стрессовом состоянии. Постепенно увеличивайте нагрузку: с каждым разом мускулатура будет укрепляться, и возрастание количества подходов не воспримется тяжело;

прислушивайтесь к своему телу: если чувствуется боль или недомогание, то лучше отсрочить тренировку или провести её в щадящем режиме; если дискомфорт усиливается, то стоит обратиться к врачу.

Ольга Киселева