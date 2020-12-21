“Почистили” парковки: ушлые воры сдали на металлолом забытые хозяевами машины и получили прибыль (ВИДЕО)

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В Кишинёве задержали группу молодых людей, промышлявших кражами автомобилей. Подозреваемые в возрасте от 25 до 40 лет ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

По данным пресс-службы столичной полиции, правоохранители документировали деятельность преступной группировки в течение месяца. В ходе расследования было установлено, что подозреваемые украли по меньшей мере 4 автомобиля, которые были припаркованы во дворах в секторе Чеканы. Преступники выбирали машины, которые долго простаивали на одном месте, после чего отвозили их с помощью эвакуатора на металлобазу.

Сумма ущерба составила 60 тысяч леев. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые помещены под арест на 30 дней. Им грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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