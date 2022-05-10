Почему власть так далека от народа?

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Запрет Георгиевской ленточки действующей партией в Молдове вызвал огромный резонанс в обществе. Народное собрание Гагаузии своим решением разрешило этот символ на своей территории, башкан промульгировала документ, но центральная власть приостановила его действие.

Что происходит с демократией в Молдове? Почему власть не спрашивает мнения народа по острым вопросам?

Мнение Влах

Демократия Молдовы очень хрупка, и эта хрупкость напрямую подрывает единство народа РМ. Политическая поляризация расколола народ Молдовы на группы, которые нередко выглядят опасно радикальными. Тема Георгиевской ленточки не об Ирине Влах. Эта тема, прежде всего, – о решении одной политической группы принять закон о запрете без того, чтобы обсудить его с обществом. Это тема о том, какую демократию мы строим: демократию по образу конкретной политической группы или служащую всем группам нашего общества?

На протяжении всех 30 лет независимости РМ наши политики строили себе образ воинов, а не созидателей. Они паразитировали на демократии, а не служили ей. Политики компенсировали дефицит идей и проектов развития страны темами, вызывающими публичные полемики, разделяющими наше общество на группы, разъедаемые разногласиями. Некоторые паразитировали на теме объединения с Румынией, другие – с Россией. Одни использовали тему европейской интеграции, другие представляли себя сторонниками американской модели демократии. Многие попытались сделать себе имя на споре о названии языка – румынский или молдавский. Все эти темы не могут подменить видение развития страны. Партнёры нам могут помочь и помогают, но они не будут за нас думать, разрабатывать планы и проекты, эффективно управлять нашими человеческими и материальными ресурсами, убеждать инвесторов открывать у нас предприятия и создавать рабочие места. Партнёры не могут нас заставить уважать друг друга, отказаться от дезинформации общества, не перекладывать на других вину за наши ошибки.

Многих политиков уже нет на сцене, но последствия их деятельности народ Молдовы будет чувствовать ещё долгие годы. Политики-воины ошиблись, потому что слишком сильно хотели получить власть над народом и слишком мало думали о миссии власти.

Раскол общества, генерирование внутренних конфликтов – не подходящая миссия для ответственной власти. Использование власти в личных или групповых целях – вообще недопустимо для ответственной власти. Она должна объединять граждан, должна сознавать, что народ состоит из людей с разными мнениями, желаниями и видениями. Так было и так будет. Власть должна показывать примеры уважительного отношения к мнениям и желаниям всех социальных групп и выходить с темами, способными объединить эти разные группы в единую большую семью. Особенно власть должна быть осторожна в случае запретов. Проекты законов о запретах должны широко обсуждаться со всеми социальными группами таким образом, чтобы они представляли волю народа, а не группы политиков. Власть должна приводить аргументы, убеждать и только в чрезвычайных условиях навязывать. Но Молдова уже давно управляется в режиме чрезвычайного положения.

К сожалению, сегодняшняя модель молдавской демократии более не предполагает публичных обсуждений законопроектов. Не обсуждалась ни тема запрета Георгиевской ленточки, ни законопроекты, связанные с бюджетом, ни реформа прокуратуры, ни многие другие. Общество поставили в ситуацию, когда нужно молча принять волю политиков. Власть не хочет более представлять волю общества – она хочет навязать ему свою волю. Сторонники власти атакуют и оскорбляют несогласных, и власть молчаливо это приветствует. Это искажённое понимание демократии.

Я по-другому понимаю демократию. Считаю, что власть и народ должны действовать как одна команда: власть должна хотеть знать мнение народа и представлять его волю. Для этого она должна советоваться с обществом в принятии решений, особенно в процессе расстановки приоритетов, и, считаю, что она должна избегать темы, генерирующие бессмысленные публичные полемики, которые разделяют общество на конфликтующие группы.

Мы все один народ – народ Республики Молдова! Такие разные, с разными мнениями и видениями. И власть должна уважать все части этого народа. Уверена, что всех нас объединяет желание видеть завтрашнюю Молдову более развитой, более современной и диверсифицированной, чем сегодня. Мы все хотим, чтобы в наших детсадах, школах и медучреждениях работало больше молодых специалистов. Мы все хотим иметь новые дороги, больше стабильных и лучше оплачиваемых рабочих мест, хотим знать, как мы пройдём через кризисы 2022 года, чтобы молодёжь не уезжала из Молдовы.

Нам нужны проекты в каждом районе страны, проекты, способные генерировать надежду и оптимизм. Эти темы могут объединить нас в одну дружную семью, сосредоточенную на работе, а не на полемиках.

Ирина Влах,

башкан АТО Гагаузия

Подготовила Любовь Чегаровская