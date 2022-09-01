Почему в Молдове нет и не будет дешёвого лука: что говорят производители

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На молдавском плодоовощном рынке более месяца уровень средних оптовых цен на желтый репчатый лук не опускается ниже 8 леев/кг. Августовская цена была почти вдвое выше прошлогодней и более чем вдвое выше, чем в не менее засушливом августе 2020 года. При этом в Молдове уборочная кампания находится на последней трети дистанции, лука низкого и среднего качества в стране много, но цена на него всё равно держится на максимальном уровне пятилетия.

Операторы овощного рынка утверждают, что основная причина такого положения вещей заключается в том, что «основная доля товарного лука до оптового рынка не доходит – сразу же продается в поле». При этом основная масса фермерского лука также не доходит до хранилищ, то есть – не откладывается в стратегический запас на зиму. Значит, можно предположить, что, дешёвого лука местного производства в Молдове не будет еще очень долго – по крайней мере, до будущего сельхозсезона, передаёт east-fruit.com.

Значительная доля молдавского товарного лука буквально с полей отправляется в Украину, где цены хотя и начали снижаться, но, всё ещё значительно выше. Также за местный лук с экспортёрами конкурируют молдавские сетевые ритейлеры. По этой причине нормой стала доплата за лук премиального качества в размере 1-2 леев/кг к средней цене.

Теоретически, ситуацию могли бы скорректировать поставки польского лука. В Польше лишь недавно началась его массовая уборка, продукции невысокого качества с неорошаемых полей сравнительно много. Но средняя оптовая цена (около $0,36/кг) вряд ли снизится – опять-таки, из-за выгодности поставок на близкий украинский рынок. Соответственно, более далёкий экспорт в Молдову, даже в формате «обратной загрузки» транспорта, поставляющего на польский рынок молдавскую сливу, выглядит не так чтобы очень привлекательным. Хотя, вероятно, отдельные поставки возможны, и они способны отразиться на ценовой конъюнктуре овощного рынка Молдовы, отмечает источник.

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