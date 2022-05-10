Почему у некоторых пенсионеров пенсии почти не растут?

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Многие пожилые люди не понимают, каким образом власти рассчитывают пенсии, что после перерасчёта или индексации они увеличиваются незначительно.

Каков механизм расчёта пенсии и что изменилось с октября 2021 года в этом вопросе?

Мнение Спатарь

Предусмотрены три шага расчёта пенсии, которая выплачивается пожилым людям ежемесячно.

Шаг 1. Рассчитываем минимальную пенсию, применяемую к пенсионеру. Минимальная пенсия за полный страховой стаж сегодня составляет 2278,80 лея. Она выросла на 13,94% с 1 апреля 2022 года от предыдущей суммы в 2 тыс. леев. Полный стаж, согласно ст. 42 Закона № 156/1998 «О государственной пенсионной системе», сегодня составляет 34 года для мужчин и 33 года для женщин. Для пенсионеров с неполным стажем применяемая минимальная пенсия пропорциональна доле реализованного полного стажа. Например, если у пенсионера Иона Ионеску страховой стаж 30 лет, это составляет 30/34=88,23%, значит применяемая к нему минимальная пенсия – 2278,80*88,23% = 2010,70 лея. Запоминаем это значение, оно нам понадобится в Шаге 3.

Шаг 2. Рассчитываем размер пенсии по формуле расчёта, исходя из взносов, со всеми применяемыми индексациями и надбавками. Эта величина называется «рассчитанной пенсией». Это более сложный расчёт, он существует уже много лет, не был изменён и в последнее время. Формула для исчисления пенсии по возрасту предусмотрена в Приложении №2 Закона №156/1998. На данном этапе применяются индексация и увеличение на базе экономического роста. Скажем, у пенсионера Ионеску до 31 марта 2022 года рассчитанная пенсия была 1600 леев. При проведении индексации и увеличения 31 марта рассчитанная пенсия Ионеску растёт следующим образом: 1600 леев х 1,1394 (индексация) + 171,71 лея (увеличение) = 1994,75 лея. Это начисленная Иону Ионеску пенсия, основанная на взносах, которые он выплатил в период работы в фонд соцстрахования.

Шаг 3. Сравниваем минимальную пенсию из Шага 1 с начисленной из Шага 2. Если рассчитанная пенсия выше, чем минимальная, применяемая к пенсионеру, то ему выплачивается рассчитанная. Если же рассчитанная пенсия меньше минимальной, применимой к пенсионеру, выплачивается минимальная. Так происходит в случае пенсионера Ионеску. Чтобы иметь возможность выплачивать минимальную пенсию, добавляется сумма, называемая «надбавкой солидарности», которая фактически представляет собой разницу между рассчитанной пенсией и минимальной. Для Ионеску надбавка солидарности составила 64,60 лея: 1764,6 лея (минимальная пенсия) – 1700 леев (рассчитанная пенсия). В марте пенсионер получил 1764,6 лея. В апреле для него надбавка солидарности составила 15,95 лея: 2010,70 лея (минимальная пенсия) – 1994,75 лея (рассчитанная пенсия). В апреле Ионеску получил 2010,70 лея.

Шаг 1 и Шаг 3 не существовали до октября 2021 года. Тогда эти шаги с ростом минимальной пенсии с 1188,05 до 2000 леев были введены, чтобы реализовать механизм повышения минимальной пенсии. Он позволил увеличить маленькие пенсии пожилых более чем на 40% за год. С введением данного механизма общий размер фонда пенсий в 2022 году вырос на 30% по сравнению с 2021-м.

Марчел Спатарь,

министр труда и социальной защиты

Подготовила Любовь Чегаровская