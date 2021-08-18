Почему свет клином сошёлся на генпрокуроре?

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Имя генерального прокурора сегодня у всех на слуху. Новая власть меняет законодательство, чтобы по новым поправкам раньше срока освободить от должности Александра Стояногло и расчистить место для своего человека.

Какие поправки предложены в Закон о прокуратуре? Разве только деятельность генпрокурора подлежит оценке?

Мнение Барбалата

Вот главная цель предлагаемого дополнения в Закон №3/2016 «О прокуратуре»: предлагается дополнить ст.30/1 «Оценка достижений генпрокурора» закона следующим содержанием:

«(1) В целях оценки деятельности и соответствия занимаемой должности достижения генпрокурора подлежат оценке комиссией по оценке достижений генпрокурора, созданной ad-hoc Высшим советом прокуроров.

(2) Оценка достижений генпрокурора инициируется по запросу президента РМ или не менее трёх членов Высшего совета прокуроров. Оценка достижений генпрокурора не может производиться чаще одного раза в год».

По большому счёту, это могли бы предложить совершенно не смыслящие в государственных делах люди. Не спешите судить меня. Я объясню свою позицию и попробую обосновать.

«Намерены оценивать генпрокурора либо по инициативе президента страны, и/или по предложению не менее трёх членов ВСП».

А разве статус президента достаточно приравнять к трём членам ВСП? Тем самым либо авторы переоценивают вес трёх членов ВСП, либо сильно недооценивают президента.

Генпрокурор состоит в едином списке ответственных госдолжностей, согласно Закону №199 от 16.07.2010 «О статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности», в котором значатся: президент РМ, председатель парламента, премьер-министр, заместитель председателя парламента, первый заместитель премьер-министра, заместитель премьер-министра, председатель постоянной комиссии парламента, заместитель председателя постоянной комиссии парламента, председатель парламентской фракции, член постоянного бюро парламента, секретарь постоянной комиссии парламента, депутат парламента, министр, генеральный секретарь правительства, государственный секретарь, глава (башкан) автономного территориального образования Гагаузия, председатель, судья, судья-ассистент Конституционного суда, а также председатель, член ВСМ, для которого деятельность в Совете является основной; судебный инспектор судебной инспекции; председатель, заместитель председателя, судья ВСП; председатель, заместитель председателя, судья Апелляционной палаты; председатель, заместитель председателя, судья суда; генпрокурор, заместитель генпрокурора, прокуроры всех уровней; председатель, член Высшего совета прокуроров и ещё несколько десятков чиновников с особым статусом.

Почему же из всего перечня особых выбрали только генпрокурора? Разве все остальные не такие же, как генпрокурор? Никто не вправе из конкретного перечня особых выбрать для оценки, как школьника-первоклашку, только генпрокурора!

Думитру Барбалат,

экс-руководитель департамента реального сектора экономики Минэкономики,

известный публицист