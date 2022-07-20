Почему проигнорировали мнение научного сообщества?

Почему проигнорировали мнение научного сообщества?

В обществе не утихают споры по поводу инициированной Министерством образования и науки реформы системы высшего образования.

Подготовила Любовь Чегаровская, info@aif.md

Что не так с грядущей реорганизацией в виде поглощения одних вузов другими? Как следовало бы поступить властям?

Мнение Морару

On s’engage, et puis… on voit (в вольном русском переводе это значит: «Сначала надо ввязаться в серьёзный бой, а там уже видно будет».Прим. Л. Ч.). Несколько дней меня преследует это высказывание, принадлежащее Наполеону, – конечно же, в контексте реформы, объявленной Министерством образования и науки. Пытаюсь вникнуть в суть поговорки, истолковать её. Думаю, её смысл не в том, как вступить в конфронтацию без наличия чёткого, хорошо продуманного плана. Может, её суть заключается в возможности быстро и эффективно адаптироваться к любым обстоятельствам. Но… необходимы разъяснения. Вот несколько моих разрозненных мыслей на эту тему.

  1. Почему инициатива Минобразования вызвала такой резонанс в научном сообществе? Отрицание, вероятно, связано с таким феноменом, который психологи называют biais de statu quo (отклонение в сторону статус-кво – одно из когнитивных искажений, выражающееся в тенденции людей желать, чтобы вещи оставались приблизительно такими же, то есть сохраняли статус-кво.Прим. Л. Ч.) – противопоставлением изменениям. Однако ясно, что возможные предсказуемые отрицательные последствия предпринятых действий могут дискредитировать самые благие намерения.
  2. Реформаторские импульсы имеют право на существование. Более того, они крайне необходимы. Те, кто работают в университетской среде или в системе научных исследований, знают о недостатках, характерных для этих областей. Но правда кроется в деталях – подробностях, о которых не было сообщено обществу, даже если нужно было раскрыть механизмы, предусмотренные процессом реализации этой объявленной реформы.
  3. Наука, особенно организация науки, – это уравнение со многими неизвестными. Соответственно её решение должно начинаться с комплексного анализа положения дел, чего не было сделано. Не было предварительной и актуальной оценки научно-исследовательских институтов, тестирования и моделирования последствий реформы.
  4. Никто не оспаривает необходимость реформ, однако предложенные решения должны основываться на тщательно разработанной стратегии, на результатах академических оценок и хорошо продуманном плане действий.
  5. Определить разумный путь развития науки можно только после проведения тщательной экспертизы с участием экспертов, пользующихся заметным авторитетом в университетско-академической сфере как на национальном, так и на международном уровнях, а также с учётом мнения всего научного сообщества.
  6. Есть и у меня опыт проведения реформы. Первый проект Tempus в Республике Молдова касался модернизации факультета журналистики, деканом которого я был 12 лет. Думаю, что у меня тогда получилось только благодаря прагматичному подходу.
  7. Реанимированный проект 2015 года, на который ссылается министерство в своих публичных выступлениях, недостаточен для принятия радикальных решений, тем более что это всего лишь мнение группы учителей. А широкие консультации с академической средой были обязательными в контексте разработки проекта постановления правительства.
  8. Ранее я написал «Слово в поддержку учёного». Приведу цитату из него: «Научная деятельность – это незаметный труд, выполняемый скрупулёзно в лабораториях, в тишине библиотек, в специализированных научных центрах и учреждениях. В конце концов это прерогатива небольшой группы лиц, связавших свою судьбу с постоянным участием в обсуждении проблем общества с непосредственным влиянием на уровень и качество жизни людей, пытающихся найти ответ на самые насущные вызовы времени». Я считаю, это высказывание остаётся актуальным и сегодня.
  9. Научное сообщество – лишь часть общества. И мы должны признать, что некоторые вещи оно может видеть частично. А у лиц, принимающих решения, есть прерогатива рассматривать их в целом. В любом случае интересами научного сообщества не следует пренебрегать.

Виктор Морару,
член-корреспондент АНМ, доктор политических наук

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