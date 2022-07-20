Почему проигнорировали мнение научного сообщества?

0

В обществе не утихают споры по поводу инициированной Министерством образования и науки реформы системы высшего образования.

Подготовила Любовь Чегаровская, info@aif.md

Что не так с грядущей реорганизацией в виде поглощения одних вузов другими? Как следовало бы поступить властям?

Мнение Морару

On s’engage, et puis… on voit (в вольном русском переводе это значит: «Сначала надо ввязаться в серьёзный бой, а там уже видно будет». – Прим. Л. Ч.). Несколько дней меня преследует это высказывание, принадлежащее Наполеону, – конечно же, в контексте реформы, объявленной Министерством образования и науки. Пытаюсь вникнуть в суть поговорки, истолковать её. Думаю, её смысл не в том, как вступить в конфронтацию без наличия чёткого, хорошо продуманного плана. Может, её суть заключается в возможности быстро и эффективно адаптироваться к любым обстоятельствам. Но… необходимы разъяснения. Вот несколько моих разрозненных мыслей на эту тему.

Почему инициатива Минобразования вызвала такой резонанс в научном сообществе? Отрицание, вероятно, связано с таким феноменом, который психологи называют biais de statu quo (отклонение в сторону статус-кво – одно из когнитивных искажений, выражающееся в тенденции людей желать, чтобы вещи оставались приблизительно такими же, то есть сохраняли статус-кво. – Прим. Л. Ч.) – противопоставлением изменениям. Однако ясно, что возможные предсказуемые отрицательные последствия предпринятых действий могут дискредитировать самые благие намерения. Реформаторские импульсы имеют право на существование. Более того, они крайне необходимы. Те, кто работают в университетской среде или в системе научных исследований, знают о недостатках, характерных для этих областей. Но правда кроется в деталях – подробностях, о которых не было сообщено обществу, даже если нужно было раскрыть механизмы, предусмотренные процессом реализации этой объявленной реформы. Наука, особенно организация науки, – это уравнение со многими неизвестными. Соответственно её решение должно начинаться с комплексного анализа положения дел, чего не было сделано. Не было предварительной и актуальной оценки научно-исследовательских институтов, тестирования и моделирования последствий реформы. Никто не оспаривает необходимость реформ, однако предложенные решения должны основываться на тщательно разработанной стратегии, на результатах академических оценок и хорошо продуманном плане действий. Определить разумный путь развития науки можно только после проведения тщательной экспертизы с участием экспертов, пользующихся заметным авторитетом в университетско-академической сфере как на национальном, так и на международном уровнях, а также с учётом мнения всего научного сообщества. Есть и у меня опыт проведения реформы. Первый проект Tempus в Республике Молдова касался модернизации факультета журналистики, деканом которого я был 12 лет. Думаю, что у меня тогда получилось только благодаря прагматичному подходу. Реанимированный проект 2015 года, на который ссылается министерство в своих публичных выступлениях, недостаточен для принятия радикальных решений, тем более что это всего лишь мнение группы учителей. А широкие консультации с академической средой были обязательными в контексте разработки проекта постановления правительства. Ранее я написал «Слово в поддержку учёного». Приведу цитату из него: «Научная деятельность – это незаметный труд, выполняемый скрупулёзно в лабораториях, в тишине библиотек, в специализированных научных центрах и учреждениях. В конце концов это прерогатива небольшой группы лиц, связавших свою судьбу с постоянным участием в обсуждении проблем общества с непосредственным влиянием на уровень и качество жизни людей, пытающихся найти ответ на самые насущные вызовы времени». Я считаю, это высказывание остаётся актуальным и сегодня. Научное сообщество – лишь часть общества. И мы должны признать, что некоторые вещи оно может видеть частично. А у лиц, принимающих решения, есть прерогатива рассматривать их в целом. В любом случае интересами научного сообщества не следует пренебрегать.

Виктор Морару,

член-корреспондент АНМ, доктор политических наук