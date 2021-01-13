Почему невозможен самороспуск парламента?

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В Молдове велика вероятность роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Однако самая многочисленная парламентская фракция социалистов обеспокоена тем, что президент страны и её депутаты из ПДС так жаждут роспуска, что предпринимают попытки обойти Конституцию.

В каких случаях распускается законодательный орган страны и возможен ли его самороспуск?

Мнение Фуркулицэ

ПСРМ всегда выступала за роспуск этого парламента и проведение досрочных выборов, чтобы освободить законодательный орган от оставшихся элементов олигархического режима. В то же время все необходимые для этого процедуры должны быть абсолютно законными, а попытки обойти Конституцию, к которым сейчас пытаются прибегнуть президент страны и её депутаты из ПДС, приведут лишь к ещё большей дискредитации государственных учреждений. Мы предложили парламентским фракциям и группам дискуссии для определения дорожной карты досрочных выборов. Но, к сожалению, консультациям для поиска законных решений некоторые предпочитают хитрость и уловки…

Конституционная санкция – роспуск, – применимая к парламенту, предусмотрена конституционными системами многих государств мира. Как правило, роспуск парламента допускается, согласно процедурам, предусмотренным Конституцией или законами, в тех ситуациях, когда законодательный и высший представительный орган больше не может выполнять свои функции и, таким образом, не может выражать мнения избирателей…

В Республике Молдова роспуск парламента регламентируется ст. 85 Конституции, предусматривающей два основания: невозможность сформировать правительство или блокирование в течение трёх месяцев принятие законов. Вместе с тем цель ст. 85 – стабильность, а не создание предпосылок для досрочных выборов. Роспуск – это санкция, а не альтернатива, которую можно использовать по своему усмотрению. Путём роспуска парламента и проведения выборов избирателям предоставляется возможность решить конституционным способом конфликт между властями. Самороспуск же парламента невозможен, так как он не предусмотрен Высшим законом.

Что касается запроса, поданного некоторыми депутатами, то при осуществлении конституционной юрисдикции КС толкует Конституцию (подпункт b) пункта (1) статьи 135 Конституции). Таким образом, чтобы подать запрос о толковании Конституции, эта норма, по логике, должна быть включена в текст Высшего закона либо прямо, либо, как минимум, в виде концепции. Однако в Конституции для создавшейся де-факто ситуации нет такого положения даже на концептуальном уровне.

Более того, чтобы процедура роспуска парламента по инициативе парламентариев была применима, она должна быть строго и чётко регламентирована, иначе вызывает много процедурных вопросов. Самый очевидный вопрос: сколько голосов депутатов нужно, чтобы эта процедура состоялась? Аналогии для таких деликатных вопросов недопустимы. Соответственно в отсутствие чётких и ясных правил роспуск парламента невозможен, так как он станет грубым нарушением Конституции РМ.

А решение № 31 о сложении мандата каждым депутатом и теми, кто следует за ними по спискам, предложенное КС в 1997 году, устарело в условиях нынешнего состава парламента, избранного по смешанной системе, где половина депутатов избраны по одномандатным округам.

Поэтому так называемый самороспуск парламента является нарушением Конституции, и мы отнесёмся к этому соответствующим образом.

Корнелиу Фуркулицэ,

председатель фракции ПСРМ в парламенте РМ