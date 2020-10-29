Почему Майя Санду ненавидит Игоря Додона, – мнение эксперта

Авторский комментарий Бориса Шаповалова от первого лица.

Чем меньше времени остаётся до завершения предвыборной президентской гонки в Молдове, тем отчётливее проступает весьма любопытный феномен – осмысленная экономическая и политическая программа развития страны есть лишь у действующего президента Игоря Додона.

Даже у Майи Санду, называемой аналитиками вторым номером в рейтинге кандидатов, нет никаких позитивных планов и намерений.

Её предвыборные заявления, как бы она ни пыталась обращаться за поддержкой к «простым хорошим людям», можно назвать лишь «программой ненависти» – к действующему президенту.

Чем же так не угодил Майе Санду и некоторым другим кандидатам Игорь Додон? Почему вся их выборная риторика строится на том, что он «должен уйти», что он «не должен быть президентом», что «если он победит, нужно будет устраивать майдан», провоцировать беспорядки? И при упоминании его имени на их лицах отображается какая-то прямо животная ненависть.

При этом сам Игорь Додон относится к любым высказываниям оппонентов весьма спокойно. Делая упор на встречи с жителями, а не на дебаты с кандидатами (которые, обычно, превращаются в неприглядные склоки и балаган), он говорит о планах экономического и политического развития страны. И ни разу не сказал, что кто-то из его оппонентов не имеет права быть президентом.

Ответы на эти вопросы легко найти, если понять, кто же на самом деле стоит за оппонентами Игоря Додона. И в первую очередь за Майей Санду. Довольно долгое время ей удавалось презентовать себя как представителя неких проевропейских демократических сил, выступающих за евроинтеграцию Молдовы, за насаждение (местами даже принудительное) общеевропейских ценностей и свобод.

Однако даже такой политической позиции вполне достаточно, чтобы разработать внятную программу, в которой было бы поэтапно расписано, что и в какие сроки она планирует сделать, если станет президентом страны. Но нет. Вместо этого сжатые зубы и ненависть – Додон должен уйти.

И вот, наконец, на последней неделе перед днём голосования эта ненависть обрела давно знакомый облик беглого олигарха. И если признать, что за всеми оппозиционными «долоями» и «жосами» стоит фигура Влада Плахотнюка, то всё сразу становится на свои места.

Помните, как еще в августе лидер плахотнюковской партии PRO Moldova Андриан Канду начал выступать с заявлениями о том, что нынешний президент не заслуживает переизбрания? Помните все эти палатки и крики «Jos Dodon!»? И вот, накануне ещё один влиятельный «консильери» Плахотнюка, депутат от PRO Moldova Владимир Чеботарь призвал однопартийцев проголосовать на выборах за Майю Санду.

И всё сразу встало на свои места. Влад Плахотнюк действительно должен испытывать к действующему президенту лютую ненависть, ведь именно Игорь Додон смог остановить разграбление страны, убрать олигарха из всех властных структур и в конце концов заставить сбежать в США. Это Игорь Додон разрушил все преступные плахотнюковские схемы по выкачиванию денег из бюджета, краже государственного имущества и другим преступным деяниям. Именно Игорь Додон последовательно добивается выдачи и наказания беглого олигарха и уже нанёс существенный удар по его преступному благосостоянию.

Отсюда и ненависть к Игорю Додону у Плахотнюка и всех его креатур, включая в первую очередь и Майю Санду, которая вовсе не общеевропейские демократические ценности проповедует, а представляет преступное сообщество, которое, в случае избрания действующего президента на второй срок, точно потеряет все свои, накопленные преступным путем богатства, и, вполне вероятно, лишится на долгие годы свободы.

Плахотнюк, как говорится, вскрыл все свои карты, бросив в бой за свою креатуру Майю Санду остатки своей карманной партии PRO Moldova.

Но это ему не поможет. Строить выборную кампанию на ненависти — всё равно, что рисовать на песке. Дунет ветер, набежит волна, и от рисунка не останется и следа.

Граждане Молдовы не будут голосовать за Плахотнюка и его марионеток. Слишком свежи в памяти все их бесчинства.