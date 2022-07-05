Почему густеет кровь в жару: три напитка, которые могут довести до больницы

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Жара, как известно, это лишняя нагрузка на организм в целом и сердечно-сосудистую систему в частности. Летний зной провоцирует сгущение крови на фоне всё того же обезвоживания и потоотделения. Для сердечников это может быть особенно опасно. Состояние дополнительно усугубляется, если не соблюдать должный питьевой режим. Об этом рассказала диетолог Людмила Денисенко.

Про особенный вред алкоголя в жару известно многим. Так, спиртное может спровоцировать гипертонический криз или даже инсульт. Кроме того, усугубить состояние может даже привычная кружка кофе. Кофеин – мочегонное, и он обезвоживает организм. Отмечается, что на жаре кофеин может спровоцировать спазм сосудов. Поэтому рекомендуется если и не отказаться от напитка, то ограничиться в сутки одной порцией. При этом выпить напиток лучше в прохладном месте, а потом не находиться на солнце.

Не пойдут на пользу организму газировки, энергетики – от сладких напитков повышается жажда, почки начинают усиленно работать. Из-за обилия сахара природного происхождения (а иногда и добавленного) в жару не стоит пить соки, даже свежевыжатые. От них ещё больше захочется пить. К тому же такой напиток спровоцирует скачок сахара в крови.

– Чтобы поддержать сосуды, избежать сгущения крови, в течение дня часто, но понемногу, пейте негазированную чистую воду комнатной температуры, – посоветовала врач.

Помимо воды специалист выделила охлаждённый зелёный чай (лучше с лимоном, можно с мятой), кислые морсы (брусника, вишня, клюква) без сахара, несладкий компот из сухофруктов и тан, айран (лёгкие кисломолочные продукты в какой-то мере могут даже стать обедом).

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