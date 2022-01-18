“Почему бы нам не открыть 5-6 больших заводов?”: Додон рассказал о планах Молдо-Российского Делового Союза (ВИДЕО)

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Официальный запуск Молдо-Российского Делового Союза, который возглавил Игорь Додон, состоится в ближайшие недели. Об этом он сам заявил в рамках передачи на частном телеканале. Додон отметил, что эта важная организация будет заниматься развитием двусторонних экономических отношений с РФ и привлечением в Молдову российских инвесторов.

– У нас амбициозные планы по привлечению стратегических инвесторов. Почему бы нам не открыть 5-6 больших заводов? Это тысячи рабочих мест, это реально. Кроме того, мы поможем экономическим агентам из РМ, которые хотят выйти на российский рынок, – сказал Игорь Додон.

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