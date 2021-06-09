По запросу ПСРМ НОН инициировал проверку в отношении Домники Маноле (ФОТО)

Национальный орган по неподкупности инициировал проверку в отношении председателя КС Домники Маноле. С соответствующим запросом в НОН ранее обратился депутат ПСРМ Григорий Новак. Он указал на конфликт интересов: будучи судьёй и главой Конституционного суда, Маноле участвовала в принятии решения, которое касалось её лично.

В частности, Маноле принимала участие в рассмотрении решения парламента об аннулировании постановления о её назначении членом КС от 16 августа 2009 года. Новак считает, что налицо конфликт интересов.