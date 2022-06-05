По всей Молдове проходят акции протеста против антисоциальной и некомпетентной политики правящего режима

Так, в Калараше собрались представители местной публичной администрации, представители ПСРМ, простые люди, чтобы выразить своё недовольство действиями властей и заявить, что именно воля народа является основой развития страны. По их мнению, когда правительство дистанцируется от проблем простых граждан, оно неизбежно терпит крах.

– К сожалению, непрофессионализм властей довёл социально-экономическую ситуацию до критического уровня. Всё происходящее в Молдове представляет собой процесс деградации. Спустя год после начала правления ПДС и Майи Санду можно подвести итоги их деятельности. И, судя по бесконечному росту цен, галопирующей инфляции, резкому росту бедности и отъезду населения за границу, мы делаем вывод, что их деятельность крайне разрушительна и опасна для страны.

От некомпетентности властей в первую очередь страдают простые граждане. Первыми плоды этих «хороших времён» ощутили матери, воспитывающие детей в одиночку, пенсионеры и представители социально незащищенных слоёв населения. Сегодняшние реалии таковы, что люди стоят перед выбором: или кормить семью, или отапливать жильё. Третьего не дано. Деструктивная политика властей привела к социальному геноциду, который уже стучится в двери.

Учитывая это, команда Партии социалистов ставит перед собой задачу продолжать борьбу с теми, кто разрушает страну. У нас есть опыт. Крах альянсов за евроинтеграцию, режимов Филата и Плахотнюка стал возможен благодаря нашей консолидации и решительным действиям. Сегодня события повторяются, а это значит, что нас ждет ещё одна битва за будущее Отечества, — говорится на странице в соцсети Каларашской территориальной организации ПСРМ.