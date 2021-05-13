По вине Санду Молдова рискует не получить 60 миллионов евро

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Молдова рискует не получить 60 миллионов евро из-за того, что Майя Санду не хочет промульгировать закон, который даёт временно исполняющему обязанности правительству право подписывать международные соглашения о финансировании, принятые парламентом до его роспуска. Действующий министр сельского хозяйства Ион Пержу накануне заявил, что страна может лишиться 3,1 миллионов долларов по программе устойчивого менеджмента и кредита в размере 26 миллионов евро. Также РМ может не получить 15 миллионов евро от Международной ассоциации развития, которые предназначаются для строительства объектов водоснабжения в нескольких районах.

– Речь идёт о программе водоснабжения Сорок, Рышкан, Комрата и Кагула. Все спрашивают, когда начнется её внедрение, но внедрение не начнётся, потому что нам не дают право подписи и ведения переговоров по этим соглашениям. Все знают проблемы Сорок. 30 лет этот город живёт без канализации, без очистки воды, и все понимают, что решение этой проблемы поможет половине страны. Прошу президентуру промульгировать этот закон, чтобы мы могли начать переговоры и подписать соглашения, — сказал Пержу.

Молдова рискует не получить и грант от Японии в размере 19,2 миллионов долларов.

– МВД больше года вело переговоры и добилось получения гранта. На эти средства должны быть куплены 19 единиц спецтехники для пожарных. Из-за того, что президент отказывается предоставлять нам право подписания, мы можем остаться без этих денег, – сказал глава Министерства внутренних дел Павел Войку.

Как пишет ntv.md, пресс-секретарь президентуры не ответила на звонки журналистов, которые хотели получить комментарий по этому поводу.

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