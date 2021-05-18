По вине Санду Молдова рискует лишиться “Железной дороги” (ВИДЕО)

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Распустив парламент для удовлетворения личных амбиций, Майя Санду заблокировала законопроект социалистов, который предусматривал покрытие задолженностей по зарплатам сотрудникам “Железной дороги Молдовы”. Об этом сегодня на брифинге для прессы рассказал депутат ПСРМ Олег Липский.

Работники “Железной дороги” не получают зарплату уже более 4 месяцев.

– Ещё не все получили зарплату за декабрь. Можете себе представить? Уже весна, почти лето, а люди ещё не получили зарплату за прошлый год. Это драматичная ситуация. Ещё раз хочу подчеркнуть, что из-за указа президента, из-за роспуска парламента, эта тема была закрыта, и я боюсь, что воры останутся безнаказанными, а “Железная дорога” будет заброшена, боюсь, что мы потеряем этот стратегический объект, – сказал он.

Напомним, что по инициативе социалистов в парламенте была создана специальная следственная комиссия по ситуации на ЖДМ.

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