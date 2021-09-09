По вине ПДС семьи не будут получать по 1000 леев на подготовку учеников к школе (ВИДЕО)

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Депутаты парламентского большинства выступили против включения данной инициативы фракции Блока коммунистов и социалистов в повестку заседания.

Законопроект предусматривает выделение финансовой помощи в размере 1000 леев на подготовку учащихся с 1 по 9 классы к 1 сентября.

– Рассказывать о необходимости принятия этого проекта не нужно, вы видите, что происходит сегодня. Продукты питания, услуги, бензин дорожают. Семьям очень тяжело собирать детей в школу. Наступили времена, когда мы радуемся сегодняшнему дню, потому что завтра будет дороже, – подчеркнул депутат Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко.

Однако парламентское большинство данную инициативу не поддержало.

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