По вине ПДС семьи не будут получать по 1000 леев на подготовку учеников к школе (ВИДЕО)

По вине ПДС семьи не будут получать по 1000 леев на подготовку учеников к школе (ВИДЕО)

Депутаты парламентского большинства выступили против включения данной инициативы фракции Блока коммунистов и социалистов в повестку заседания.  

Законопроект предусматривает выделение финансовой помощи в размере 1000 леев на подготовку учащихся с 1 по 9 классы к 1 сентября.

– Рассказывать о необходимости принятия этого проекта не нужно, вы видите, что происходит сегодня. Продукты питания, услуги, бензин дорожают. Семьям очень тяжело собирать детей в школу. Наступили времена, когда мы радуемся сегодняшнему дню, потому что завтра будет дороже, – подчеркнул депутат Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко. 

Однако парламентское большинство данную инициативу не поддержало.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md