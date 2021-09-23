По вине ПДС Молдова остаётся без учителей: в сентябре уволились уже 32 человека

По вине ПДС Молдова остаётся без учителей: в сентябре уволились уже 32 человека

Из-за введённых властями ограничительных мер ежедневно один учитель в Молдове уходит из системы. Таковы данные Федерации профсоюзов в области образования и науки. За первые 20 дней сентября уволились 32 педагога, 18 из которых – в знак протеста с решением НЧКОЗ, обязывающим их либо вакцинироваться, либо делать за свой счёт тест на коронавирус каждые две недели. 

Профсоюзы возмущены действующим постановлением и просят руководство страны пересмотреть решение. В то же время они готовы оспорить его в суде, пишет sinteza.org.

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