По вине нетрезвых водителей произошло два ДТП

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В Рыбнице на перекрёстке с круговым движением водитель Toyota не выполнил требование автоинспекторов остановиться. Автомобилист попытался скрыться, но не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на опору ЛЭП.

36-летний водитель получил перелом бедра. Мужчину госпитализировали в районную больницу, у него были явные признаки алкогольного опьянения, пишет mvdpmr.org.

В тот же день в Слободзейском районе произошло ещё одно ДТП. При движении задним ходом водитель автомобиля Opel совершил наезд на железобетонный забор. За рулём находилась 33-летняя тираспольчанка. Предположительно она управляла авто в состоянии опьянения.

Оба случая расследуют органы правопорядка.

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