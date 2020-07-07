По вине альянса Санду-Канду-Плаха-Шор учителя могут остаться без зарплат

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Об этом на своей странице в соцсети написал Ион Кику. Премьер-министр отметил, что в проект о внесении поправок в госбюджет включены 175 млн леев, предназначенные для выплаты заработных плат сотрудникам системы образования.

Однако из-за того, что фракции ПДС, ППДП, “Шор” и группа “Про-Молдова” всячески блокируют заседания парламента и вступление в силу принятых правительством инициатив, уже в августе или в сентябре выплата зарплат педагогам может оказаться под вопросом, подчеркнул Кику. Он предупредил депутатов от оппозиции, что будет в этом случае.

– Если сложится такая ситуация, обещаю, что и вы останетесь без финансирования, чтобы “быть ближе к людям”, – отметил он.

Ранее Ион Кику заявил, что ждет депутатов оппозиционных партий на их рабочем месте, в парламенте, в четверг.

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