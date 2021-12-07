По велению кредиторов

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О действующей власти, которую не волнуют проблемы народа

6 декабря парламентское большинство партии «Действие и солидарность» (PAS) приняло по беспределу госбюджет, бюджеты социального и медицинского страхования и бюджетно-налоговую политику. Ни одна поправка оппозиции не была принята. Заседание продолжалось допоздна…

«Величайшее достижение»

В стране произошёл небывалый взрыв цен и тарифов и дикое обнищание народа. Стоимость литра бензина выросла на 25 – 30% (с 16 до 20–21 лея). Цена одной гигакалории тепла подскочила на 60 % – до 1772 леев. Газ метан на АЗС подорожал на 75% – c 8 леев в начале ноября до 13 леев. Тариф на электроэнергию, производимую АО Termoelectrica, стал выше почти на 100 % (до 2,30 лея за 1кВт/ч). Тариф на газ вырос на сумасшедшие 139% – до 11 леев!

Что делает PAS? Принимают ночью бюджет без консультаций и дискуссий, увеличив зарплаты в среднем на 5,9%. Учителям и учёным и того меньше – на 5,6 %. Понимаете весь маразм? Тарифы выросли на 60 – 140%, а зарплаты на 5,9%. И это представляют как величайшее достижение, как строительство Китайской стены, высадку на Марс и запуск Space-X Илоном Маском!

Господа, вы здоровы на голову?

За что вам дают эти $632 млн МВФ и другие? За начало распродажи Железной дороги Молдовы? За отказ внедрить закон о 50% молдавской продукции на прилавках супермаркетов? За повышение пенсионного возраста и обречение стариков на нищету? Вы это считаете нормальным? Это справедливость?

Долговая кабала

А теперь давайте по структуре бюджета. Вроде всё красиво: доходы – 50 млрд леев (рост на 9,2%), расходы – 65 млрд леев (рост на 13,1%), дефицит – 15 млрд леев! Бюджет вроде вырос на 9%, но этот рост произошёл за счёт подорожания горюче-смазочных материалов, а потом и всех товаров. Вы сняли акцизы и НДС, но в то же время увеличили бюджет за счёт грабежа граждан и за счёт новых кредитов.

Во всех цивилизованных странах более 50 – 70% доходов бюджета – это налог на прибыль юридических и физических лиц. Так вот у нас налог на прибыль юрлиц (то есть фирм, компаний и так далее) всего 6,4 млрд леев. Налог на прибыль физических лиц – 1972,7 млн леев, то есть всего 8 млрд из 50 млрд.

Вы не можете облагать налогами бизнес и инвесторов из свободных экономических зон. Вам Запад не позволит. Для местного бизнеса поддержки почти нет, значит и новых рабочих мест не будет.

На самом деле 2/3 бюджета – это НДС, акцизы и штрафы: НДС – 26 млрд леев; акцизы – 7 млрд леев – они тоже из карманов граждан; штрафы

– 306 млн леев. Вы вытащите из карманов граждан 33 млрд леев! Каждая покупка – и человек должен будет вам заплатить.

Вы создали астрономический дефицит в 15 млрд леев, то есть 6% ВВП, хотя Закон о государственных финансах прямо ограничивает уровень дефицита в 2,5% ВВП. Вы понимаете, что нарушаете закон, что совершаете преступление? Понятно, что дефицит в 15 млрд – это опять долги, за которые надо платить. Чтобы покрыть дефицит, вы возьмёте внешних кредитов и грантов на сумму в 9,2 млрд леев. При этом гранты составят всего 1,6% (1, 3 млрд леев). Из общей суммы грантов на поддержку бюджета приходится лишь – внимание! – 440 млн леев. Остальные 877,9 млн леев – на всякие проекты, кофе-брейки и так далее. Вот и вся «помощь» вам от внешних партнёров… 440 млн леев!

Далее вы покроете дефицит за счёт выпуска государственных ценных бумаг – 4,9 млрд леев за 7%, хотя ранее мы брали по 3,42%. То есть опять долги с процентами! И кто их будет возвращать? И – внимание! – 500 млн леев вы собираетесь получить от продажи и приватизации госактивов, то есть госпредприятий и акций государства в таковых.

Сколько госпредприятий вы собираетесь продать – 10? 20? 30? «Молдтелеком»? «Крикова»? У вас же был опыт с Air Moldova, Farmaco, Aeroport Catering. Сколько тысяч людей останутся без работы? Вам не кажется, что это национальное предательство и преступление?

Вы хотите набрать внешних долгов на сумму в $632,3 млн. В результате внешний долг достигнет $3 317,8 млн!

В 2020 году государственный долг (внутренний и внешний) составлял 32% ВВП, в 2022-м он вырастет до 40% ВВП и составит более 103 млрд леев. Ужасающая цифра! Почему этот долг такой большой?

Мы отменили закон о миллиарде (ваш скромный слуга был одним из авторов этой инициативы) – вы вернули его, потому что так хочет Международный валютный фонд (МВФ). Вот почему в 2021 году вы отдали 867 млн леев Нацбанку на обслуживание миллиарда. В 2022 г. вам придётся вернуть столько же, а этого хватило бы по 1000 леев на каждого пенсионера. Как вы вернёте эти долги? Вы уже сегодня подняли пенсионный возраст, потому что якобы нет денег. Потому что вы должны вернуть, если верить Вячеславу Ионицэ, 6 млрд леев на обслуживание долга! А дальше что? Будете платить зарплату раз в два месяца учителям?

За что вам дают эти $632 млн МВФ и другие? За начало распродажи Железной дороги Молдовы? За отказ внедрить закон о 50% молдавской продукции на прилавках супермаркетов? За повышение пенсионного возраста и обречение стариков на нищету? Вы это считаете нормальным? Это справедливость?

Весь ваш бюджет – сплошной обман!

Вы говорите про инфляцию в 6,9%, а Нацбанк – в 14%. То есть все ваши повышения – обман! Реальные зарплаты и пенсии упадут. Люди обнищают.

Общий рост заработных плат составит 5,9%. Учёные и преподавательский состав получат увеличение на 5,6%, чиновники – на 7,7%, армия и полиция – на 8,6%. Средняя зарплата воспитателя вырастет на 279 леев, учителей – на 340, депутатов – на 1400, президента – на 1500 леев. Бюджетников уже лишили премий за 2020 год, медиков – повышений зарплат на 40%. Это вы называете бюджетом солидарности?

Затраты на здоровье – 15 млрд 312 млн леев. На самом деле это минус 0,1% к ВВП. Расходы на образование – 14 млрд 788 млн леев. Опять же минус 0,2% к ВВП. Доходы Фонда поддержки населения составят 135,5 млн леев по сравнению со 146,4 млн леев в текущем году. То есть на 11 млн леев меньше! Этот фонд важен для финансирования социальных услуг, а также для содержания социальных столовых. Почему вы уменьшили этот фонд? Вы же отняли у многих голодающих пенсионеров бесплатный обед.

В Молдове минимальная зарплата – €140. После «небывалых увеличений» зарплат от PAS эта минимальная зарплата составит аж €155 (3100 леев)! Так вот в Греции минимальная зарплата составляет €758, в Испании – €1100, в Германии – €1614, в Ирландии – €1724, в Люксембурге – €2200. Разницу чувствуете?

Вы даёте 1,6 млрд леев компенсации на газ и тепло за пять месяцев. Но вы соберёте 3 млрд леев в виде акцизов на нефтепродукты и сжиженный газ!

То есть отнимаете у граждан 3 млрд – даёте 1,6 млрд! Нет чтобы понизить эти акцизы, тогда бы и цены упали. Но то-гда у вас не будет денег на эти мизерные повышения зарплат и пенсий. Теперь всем понятно, почему у нас такой дорогой бензин?

Вы якобы повысили фонд субсидирования сельского хозяйства до 1,5 миллиарда леев. Но 700 млн леев – это долги с 2021 года. Таким образом фонд субсидий меньше, чем в прошлом году, когда он составлял более 1,1 млрд леев. Более того, вы не внедрили закон о 50% местной продукции на прилавках супермаркетов, потому что «Кауфланд» так хотел. Наши фермеры разоряются, налогов не платят, а вы потом не платите пенсий, повышая пенсионный возраст.

Вы отменили налог в 2,5% для операторов мобильных услуг. Они же голодают, не так ли? В 2020 году сумма налога составляла 79 млн леев! Эти деньги сейчас вернутся в карманы крупных иностранных корпораций Moldcell, Orange, они не пошли в Фонд поддержки населения.

Ваш бюджет не просто сплошной обман – он грабительский по сути. И он обслуживает не наш народ, а транснациональные корпорации, Международный валютный фонд и Всемирный банк. Жаль, что вы на выборах не говорили, что будете служить им, а не народу!

Богдан Цырдя,

политолог