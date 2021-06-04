По случаю 30-летия создания Национального банка в Молдове введена в обращение монета в десять леев

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Национальный банк Республики Молдова ввёл в обращение в качестве платёжного средства валюту номинальной стоимостью десять леев.

Новая монета изготовлена ​​из стали, покрытой никелем и латунью, что придает ей биметаллический вид: серебро и золото. На аверсе монеты в центре находится стилизованное изображение числа «30», на котором обрамлены логотип Национального банка Молдовы и надпись «ANI».

Монета будет действительной как платежное средство параллельно с банкнотой 10 леев и металлической монетой того же номинала выпуска 2018-2020 годов.

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