По секторам: Спыну рассказал, как могут отключить от электричества Кишинёв

0

Министр инфраструктуры и регионального развития говорит, что власти могут прибегнуть к отключению от электричества ряда населённых пунктов, в которых нет важных социальных учреждений. Муниципии Кишинёв и Бельцы в этот список на первом этапе не входят, однако если будут повреждены соединительные линии электропередачи с Украиной, то вся страна останется в кромешной тьме, говорит Андрей Спыну.

– Сценарий массовых отключений может стать реальностью. 20 населённых пунктов будут отключены на час, затем следующие и так далее, по очереди. Может случиться так, что все населённые пункты будут отключены, кроме крупных центров, в которых есть больницы и которые нельзя отключать. Самым мрачным сценарием была бы бомбардировка Российской Федерацией линий, соединяющих Республику Молдова с Украиной, чтобы технически мы не смогли импортировать энергию. При таком сценарии может произойти и отключение Кишинёва по секторам, в пригородах, потому что другого решения не будет, – пояснил Спыну.

Министр инфраструктуры и регионального развития сообщил, что по состоянию на 28 октября, в Республике Молдова по-прежнему есть дефицит электроэнергии в 7,8%. По словам министра, через АО “Energocom” необходимая энергия будет получена от “Transelectrica România”, в соответствии с договором на аварийный случай.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.