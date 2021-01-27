По ряду адресов в столице ожидаются перебои с водой

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Жители домов по улице Измаил с номерами 46-58, 19-27, в том числе с дробью, останутся без воды в четверг, 28 января. Отключения запланированы с 09:00 до 20:00. В это время АО “Apă-Canal Chișinău” будет проводить работы по ремонту водопроводных сетей.

Кроме того, как передаёт ipn.md, с 09:00 28 января до 09:00 29 января не будет воды на Балканском шоссе, 7, в том числе в домах с дробью. Отключения запланированы и на нескольких улицах в районе Аграрного университета: Н. Берзарина, А. Бельцкого, Ф. Толбухина, С. Койпана, С. Тимошенко, Н. Донича, Замолксе, Т. Панфиле, Ф. Лупашку, Меморией, Валя Албэ, Ипотешть, Г. Выртосу, Мирчешть, Домницей, Василе Харя и Гура Вэий.

После завершения ремонтных работ оказание услуг водоснабжения будет возобновлено. Для получения дополнительной информации потребителям рекомендуется звонить в центральную диспетчерскую по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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