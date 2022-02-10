По ряду адресов на Ботанике и Рышкановке не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что сегодня будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия, 80/3 – с 09:20 до 16:30.

ул. Мунчешть, 793/2, 799, 799/9, Аэропорт, 9002 – с 09:20 до 16:30.

ул. Индепенденцей, 9/4 – с 09:00 до 13:00.

бул. Куза-Водэ, 45/11 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Петрикань, 202, 204, 206, 208/1, 999, пер. Петрикань, 206 – с 09:05 до 16:35.

ул. Бельцкого, 16, Пескэрушилор, 1-11, 23, 6-34, 210, пер. Пескэрушилор, 12, Петрикань, 25/1, 212-232, Стрэшень, 1-7, 2-6 – с 09:15 до 17:00.

ул. Мирчешть, 44, 46 – с 09:00 до 16:30.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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