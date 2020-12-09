По результатам двух аукционов примария Кишинева получит более 50 млн леев за размещение 24 киосков

По результатам двух аукционов примария Кишинева получит более 50 млн леев за размещение 24 киосков

Рекордные почти 32 миллиона леев предложили сегодня в ходе аукциона экономические агенты за предоставление им 13 мест для размещения киосков в секторах столицы. Об этом рассказал генпримар муниципия Ион Чебан, добавивший, что стоимость большинства торговых мест, приобретенных экономическими агентами, составила в среднем 2 млн. леев и более.

Всего на конкурс, второй по счету, было выставлено 15 мест для уличной торговли, расположенных в парках и скверах в секторах столицы. Это такие места, как: парк на ул. Мелестиу; парк “Долина роз” в секторе Ботаника; сквер на ул. Петру Заднипру; аллея на бул. Мирча чел Бэтрын в секторе Чеканы; парк “Мезон” в секторе Рышкановка. 2 из 15 изначально предложенных на конкурс лотов, на которые была подана только одна заявка, были исключены аукционной комиссией и будут выставлены на следующих торгах.

– На данном этапе примария должна получить более 50 миллионов леев за размещение 24 киосков. Деньги будут направлены на внедрение инфраструктурных проектов в столице. Остальные аукционы будут проводиться так же: прозрачно, публично и справедливо, – заверил градоначальник.

Следующий публичный аукцион состоится 15 января 2021 года.

Напомним, ранее примария Кишинева получила более 20 млн леев в результате аукциона на право размещения в столице 11 киосков.

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