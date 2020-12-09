По результатам двух аукционов примария Кишинева получит более 50 млн леев за размещение 24 киосков

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Рекордные почти 32 миллиона леев предложили сегодня в ходе аукциона экономические агенты за предоставление им 13 мест для размещения киосков в секторах столицы. Об этом рассказал генпримар муниципия Ион Чебан, добавивший, что стоимость большинства торговых мест, приобретенных экономическими агентами, составила в среднем 2 млн. леев и более.

Всего на конкурс, второй по счету, было выставлено 15 мест для уличной торговли, расположенных в парках и скверах в секторах столицы. Это такие места, как: парк на ул. Мелестиу; парк “Долина роз” в секторе Ботаника; сквер на ул. Петру Заднипру; аллея на бул. Мирча чел Бэтрын в секторе Чеканы; парк “Мезон” в секторе Рышкановка. 2 из 15 изначально предложенных на конкурс лотов, на которые была подана только одна заявка, были исключены аукционной комиссией и будут выставлены на следующих торгах.

– На данном этапе примария должна получить более 50 миллионов леев за размещение 24 киосков. Деньги будут направлены на внедрение инфраструктурных проектов в столице. Остальные аукционы будут проводиться так же: прозрачно, публично и справедливо, – заверил градоначальник.

Следующий публичный аукцион состоится 15 января 2021 года.

Напомним, ранее примария Кишинева получила более 20 млн леев в результате аукциона на право размещения в столице 11 киосков.

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