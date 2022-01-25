По пути Плахотнюка

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О том, что глава молдавского государства пошла на обострение отношений с Россией

21 января в эфире телеканала PRO TV президент М. Санду заявила, что «война в Приднестровье была попыткой остановить процесс обретения независимости Республикой Молдова».

«Силы, которые не хотели, чтобы мы стали независимы от СССР, пытались остановить этот процесс», – заявила глава молдавского государства. На просьбу ведущего уточнить, что президент Молдовы имела в виду, говоря о неких «силах», она ответила: «Всем предельно ясно, что Российская Федерация направила своих людей для этих действий против Республики Молдова».

Маска сброшена

Если бы такие заявления в своё время сделал М. Гимпу, никто бы не стал обращать внимания. Но М. Санду – это другое дело. Она почти пять лет строила себе образ умеренного политика, ратующего за евроинтеграцию и дружбу с Россией. Её главный посыл заключался в том, что правые (то есть ДПМ, ЛДПМ, ЛП) и левые радикалы (читай – ПСРМ) разделяют общество, продвигают махровый национализм, пугают граждан всякой ересью, и всё для одной цели – чтобы оставаться у власти и грабить сограждан. За всеми этими партиями, кроме блока ACUM (который тогда состоял из Партии «Действие и солидарность» (PAS) и Политической платформы «Достоинство и правда» (ППДП), стоят местные олигархи (Плахотнюк, Шор, Филат), создавшие кучу схем, из-за которых мы платим высокие цены за газ, ГСМ, тепло и так далее.

Якобы эти же партии, особенно ПСРМ, бросают в общество страшилки типа возможного ограничения или аннулирования статуса русского языка, запрета российских СМИ и аналитических программ, ущемления прав нацменьшинств, повышения пенсионного возраста, повальной приватизации госсобственности, возможной войны, воссоединения с Румынией, принятия Стамбульской конвенции (которая открывает дорогу для легализации третьего пола, пропаганды ЛГБТ в школах и т. д.), оптимизации школ, больниц, сёл (реформы местной публичной власти). А правые партии пугают граждан русскими танками, что тоже является чушью. Это не более чем бред пропагандистов. Но вот блок ACUM и PAS, когда придёт к власти, восстановит диалог с Россией, откроет рынки, укрепит суверенитет, а М. Санду лично будет вести переговоры о справедливой цене на газ, так как тариф в 4,60 лея за кубометр непосилен для граждан Молдовы, как и бензин по 16 леев, и солярка по 13–14 леев. Это обращение было прописано в её электоральной программе. Также М. Санду и PAS посадят или отстранят от власти олигархов, уничтожат схемы, будут уважать права русскоязычных сограждан, усилят еврореформы и евроинтеграцию, привлекут иностранные инвестиции.

Но дальше PAS обратилась в Конституционный суд, отменив статус русского как языка межнационального общения. Посольству США был возвращён Республиканский стадион. Люди Плахотнюка вернулись в прокуратуру, МВД, СИБ и на таможню, реабилитировали людей Филата, повысили цены и тарифы до небес, приняли Стамбульскую конвенцию, повысили пенсионный возраст. Заговорили о необходимости оптимизации примэрий до 90 единиц и, конечно, начали продвигать лютую русофобию и нападки на Россию.

М. Санду отлично понимает, что лжёт, но она просто читает методичку западных кураторов, и ничего более. А в методичке написано: Россия – агрессор, Запад – защитник, евроинтеграция – это процветание и демократия, дружба с Россией – отсталость и диктатура.

Что говорила М. Санду раньше?

Для лучшего понимания маразма, в который скатилась Майя Григорьевна, надо процитировать то, что она говорила буквально год-два назад. Вот несколько цитат из Телеграм-канала Антимайдан:

Премьер-министр Молдовы М. Санду, июль 2019 года: «Мы обещаем, что не будем играть в геополитические игры, как это делали прошлый режим, прошлое правительство, которые пытались сопоставить США, Россию, ЕС, чтобы просто продвигать свои интересы, создавая проблемы и для Республики Молдова, и для региона».

Премьер-министр Молдовы М. Санду, июль 2019 года: «Бесконечные геополитические споры разделяют общество и используются безответственными политиками в интересах собственного обогащения».

Президент Молдовы М. Санду, 01.11.2021 г.: «Я хочу, чтобы русские, которые живут в России, поняли, что мы – дружелюбный народ. Хочу, чтобы молдаване, которые живут в России, из-за этого не пострадали или русские, которые живут в Республике Молдова, не пострадали из-за заявлений, которые просто ссорят наши народы. Нам очень важно создать консолидированное общество здесь, в Молдове. Я бы хотела, чтобы мы были более внимательными, когда обсуждаем чувствительные вещи, чтобы не навредить процессу консолидации общества и чтобы не ссорить народ Молдовы с народом России».

Президент М. Санду, 2 марта 2021 г: «Война в Приднестровье была вызвана коррупцией и коррумпированными кланами…»

Неадекватность или план?

Когда М. Санду утверждает, что приднестровский конфликт – это война за независимость, у нас возникает как минимум недоумение. Вот что пишет журналист Е. Левицкая-Пахомова: «Соглашение о принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в приднестровском регионе Республики Молдова было подписано 21 июля 1992 года. Подпись М. Снегура. О каком противостоянии обретения независимости Молдовы может идти речь? Для безграмотных – Декларация о независимости была подписана 27 августа 1991 года. И лишь спустя полгода начался вооружённый конфликт на Днестре. Но НИКТО сейчас не рассказывает, как до этого русскоязычных, в том числе подростков, выкидывали из транспорта из-за того, что говорили «не на том» языке, НИКТО не вспоминает избиение толпой русскоязычных депутатов, НИКТО не вспоминает об убитом парне, тоже говорившем «не на том» языке. Ему подобным в Молдове памятники не поставят…»

Интересно рассмотреть и мемуары покойного генерала П. Крянгэ о гражданской войне в Приднестровье. Воспоминания его были изданы в книге «Я хочу рассказать…». Он был министром обороны Молдовы, и уже поэтому – лицо пристрастное. Отрывки книги опубликовала «Комсомольская правда» в Молдове». Вот что он писал о начале войны: «Мы вели переговоры, и всё говорило о том, что найдена альтернатива военному противостоянию на Днестре… Провокация, связанная с нападением на бендерский отдел полиции, была осуществлена специально. Я, как начальник штаба при Главнокомандующем, не понимал причин, побудивших президента (Снегура. – Прим. ред.) принять столь очевидно ошибочное решение. Оно было принято без анализа возможных последствий, оценки обстановки, без совета со штабом. Для меня решение о вводе войск в Бендеры 19 июня явилось полной неожиданностью. Те, кто участвовали в принятии этого решения, фактически подставили нас (штаб. – Прим. ред.)».

Россия вмешалась в конфликт только когда уже начались убийства гражданского населения. Генерал Лебедь призвал обе стороны прекратить кровопролитие. Однако концентрация молдавских вооружённых сил под Бендерами явно свидетельствовала о преобладании в руководстве Молдовы «ястребов» над «голубями». Тогда по местам скопления сил РМ ударила крупнокалиберная артиллерия 14-й армии. После этого события Кишинёв отказался от наступательных операций в районе Бендер.

При активном содействии генерала Лебедя 7 июля 1992 года начались переговоры о прекращении огня. Они продолжались до конца июля, вплоть до введения на территорию Приднестровья миротворческих сил России. Следовательно М. Санду отлично понимает, что лжёт, но она просто читает методичку западных кураторов, и ничего более. А в методичке написано просто: Россия – агрессор, Запад – защитник, евроинтеграция – это процветание и демократия, дружба с Россией – отсталость и диктатура.

Реакция российских депутатов и сенаторов

Заявление М. Санду вызвало жёсткую реакцию в России. А. Пушков, сенатор РФ, заявил буквально следующее: «О какой готовности к сотрудничеству руководство Молдавии после таких заявлений ждёт от России? Думаю, мы и так были чрезмерно корректны. При таких высказываниях со стороны президента Молдавии, разжигающих враждебность к России, нет никаких причин входить в сложное финансовое положение кишинёвского руководства. За газ надо платить, а где Санду возьмёт деньги – её дело, не наше».

Депутат Госдумы РФ А. Туров (Единая Россия): «Майя Санду сегодня снова пробила дно. По-другому, к сожалению, и сказать трудно. Очередная попытка переписать историю, но слишком рано она это начала делать. Очень много живых свидетелей тех трагических событий, когда молдавские националисты и унионисты при поддержке румынских добровольцев убивали людей из-за их взглядов. Погибли сотни мирных жителей, включая женщин и детей.

Никто с жителями Приднестровья и Гагаузии даже не пытался разговаривать, выслушать их позицию. Официальный Кишинёв просто направил карателей. Почему госпожа Санду не говорит о тотальном нарушении и ущемлении прав граждан Левобережья? Всё просто. Ответ я слышал год назад, когда при мне её однопартийцы называли жителей Приднестровья людьми второго сорта. Ничего не напоминает? Вот почему тогда всё и произошло, почему обычные люди из Бендер, Тирасполя и Дубоссар стали защищать свои дома. Это не они пришли, а к ним, да ещё с оружием в руках, артиллерией, БТРами, РСЗО и истребителями в небе. Русские миротворцы, на основании международного договора, остановили кровопролитие, и на Днестре уже три десятка лет сохраняется мир. Который, видимо, очень хотят разрушить…»

Опасные перемещения

Как мы видим, Майя Григорьевна напрямую обвинила Россию в агрессии против Молдовы и развязывании войны в 1992 году. Но чтобы не быть голословной, она потребовала у «международных партнёров», то есть США и НАТО, помочь её режиму избавиться от присутствия российских войск (миротворцев) в Молдове. Более того, Молдова подписала на днях план Молдова – НАТО. Ранее страна закупила оружие у США на $5 млн. Наблюдатели зафиксировали перемещение ствольной артиллерии непосредственно рядом с границей Приднестровья и зоной безопасности, определённой международными соглашениями, где такого рода вооружения не должны появляться в принципе. Технику перемещали также в районе военного полигона в Бульбоаке, где уже неоднократно были замечены специалисты НАТО. Натовские спецназовцы не так давно проникли в зону безопасности у Дубоссар с целью рекогносцировки и даже пытались похитить приднестровского пограничника. Всё это делается в контексте резкого обострения отношений Россия – США – НАТО и переговоров по мировой безопасности.

Проще говоря, Санду сбросила маску умеренного лидера, проводящего взвешенную внешнюю политику. Она стала на путь русофобии, столкновения с Россией, провокаций и дешёвых, неадекватных обвинений в адрес Москвы. Как и Плахотнюк ранее. Вангуем: закончит, как и он. Или как Саакашвили, в лучшем случае…

Богдан Цырдя,

политолог