По проторенной дорожке: в столице рецидивист попался на краже телефонов (ВИДЕО)

По проторенной дорожке: в столице рецидивист попался на краже телефонов (ВИДЕО)

33-лётний ранее судимый мужчина был задержан.

В конце мая подозреваемый зашёл в магазин и украл со стола два мобильных телефона, принадлежавших сотруднику магазина. Ущерб был оценён в 5 550 леев.

Действия мужчины попали на камеры видеонаблюдения, благодаря чему его удалось задержать. Злоумышленник признал свою вину.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит штраф до 67 500 леев, до 240 часов общественных работ или тюремное заключение сроком до 4 лет.

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