По просьбе Зинаиды Гречаный Китай предоставит Молдове партию вакцин против COVID-19

По просьбе Зинаиды Гречаный Китай предоставит Молдове партию вакцин против COVID-19

Правительство Китайской Народной Республики готово предоставить нашей стране внушительную партию доз вакцины против COVID-19. Об этом заявил посол Китая в Молдове Чжан Инхун. Ранее с соответствующей просьбой к властям КНР обратилась председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный.  

Руководство Китая отреагировало на неё положительно, в ближайшее время вакцина поступит в Молдову. Об этом шла речь на сегодняшней встрече посла и врио премьера Аурелиу Чокоя.

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