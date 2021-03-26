По просьбе Зинаиды Гречаный Китай предоставит Молдове партию вакцин против COVID-19

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Правительство Китайской Народной Республики готово предоставить нашей стране внушительную партию доз вакцины против COVID-19. Об этом заявил посол Китая в Молдове Чжан Инхун. Ранее с соответствующей просьбой к властям КНР обратилась председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный.

Руководство Китая отреагировало на неё положительно, в ближайшее время вакцина поступит в Молдову. Об этом шла речь на сегодняшней встрече посла и врио премьера Аурелиу Чокоя.

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