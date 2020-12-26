По просьбе Игоря Додона Россия продлила беспошлинный режим для молдавской продукции (ФОТО)

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Соответствующее постановление Правительства РФ размещено на официальном портале правовой информации. Согласно документу, нулевая пошлина продолжит действовать до 31 марта 2021 года.

Решение распространяется на молдавские фрукты, овощи, консервную и винодельческую продукцию.

Напомним, что Россия ввела беспошлинный режим торговли для экспортеров сельхозпродукции по личной просьбе и договорённости Игоря Додона и Владимира Путина.

– Ежегодно мы экономили 300-500 млн леев за счёт того, что не платили эти пошлины. Если эти льготы не будут продлены, конечно, это станет проблемой для фермеров, – отмечал Игорь Додон. В Москву, где он находится в эти дни с визитом, он отправился в том числе для обсуждения этого вопроса.

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