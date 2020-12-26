По просьбе Игоря Додона Россия продлила беспошлинный режим для молдавской продукции (ФОТО)

По просьбе Игоря Додона Россия продлила беспошлинный режим для молдавской продукции (ФОТО)

Соответствующее постановление Правительства РФ размещено на официальном портале правовой информации. Согласно документу, нулевая пошлина продолжит действовать до 31 марта 2021 года.

Решение распространяется на молдавские фрукты, овощи, консервную и винодельческую продукцию.

Напомним, что Россия ввела беспошлинный режим торговли для экспортеров сельхозпродукции по личной просьбе и договорённости Игоря Додона и Владимира Путина.

– Ежегодно мы экономили 300-500 млн леев за счёт того, что не платили эти пошлины. Если эти льготы не будут продлены, конечно, это станет проблемой для фермеров, – отмечал Игорь Додон. В Москву, где он находится в эти дни с визитом, он отправился в том числе для обсуждения этого вопроса. 

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