По программе “Первый дом” приобретено 5 462 единицы жилья

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В рамках государственной программы “Первый дом” на сегодняшний день куплены 5 462 единицы жилья. Общая сумма выданных банками кредитов составляет 2,75 млрд леев, а общая сумма активных гарантий – 1,37 млрд леев.

По данным Минфина, из общего числа бенефициаров 3 768 – семьи, а 1 694 – неженатые молодые люди. Средний возраст новоселов – 31,4 года. Средняя стоимость приобретенного жилья составляет 603,24 тыс. леев, 5 106 единиц расположены в городах, а 356 – в сельской местности, передаёт moldpres.md.

Из 5 462 бенефициаров 964 человека получают компенсацию из государственного бюджета по программе “Первый дом – 2”, 2 337 – по программе “Первый дом – 3”, 752 – по четвертой и 15 – по пятой программе.

Бенефициаром государственной программы “Первый дом” может стать гражданин Республики Молдова в возрасте от 18 до 50 лет, официально работающий в государственном учреждении или частной компании в стране и имеющий доход из официальных источников.

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