По программе “Первый дом” приобретено уже 5 550 единиц жилья

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Государственная программа льготного кредитования для покупки жилья стартовала в марте 2018 года. В её рамках куплены 5 078 квартир и 472 частных дома.

Из общего числа участников 990 человек получают компенсации в рамках программы “Первый дом-2”, 2 401 – “Первый дом-3”, 790 – “Первый дом-4” и 15 человек – в рамках программы “Первый дом-5”.

3 822 бенефициара – это семьи, а 1 728 – не состоящие в браке молодые люди. Средний возраст заявителей – 31 год. Средняя стоимость приобретённого жилья – 605,16 тыс. леев, передаёт moldpres.md.

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