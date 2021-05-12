По программе “Первый дом” приобретено почти 6 000 единиц жилья

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Как сообщили в Министерстве финансов, из общего числа участников программы 4 065 – это семьи, а 1 853 – не состоящие в браке граждане. Средний возраст заявителей – 31 год.

Средняя стоимость приобретённого жилья – 611,81 тыс. леев. В рамках программы, пишет moldpres.md, куплены 5 409 квартир и 509 частных домов.

Участником госпрограммы “Первый дом” может быть гражданин Республики Молдова в возрасте от 18 до 50 лет, который официально работает в государственном учреждении или частной компании и получает доход из официальных источников.

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