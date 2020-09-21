По программе “Первый дом” приобретено почти 5 000 единиц жилья

По программе “Первый дом” приобретено почти 5 000 единиц жилья

По государственной программе “Первый дом” на данный момент приобретено 4 942 единицы жилья. На стадии рассмотрения находятся ещё 11 заявок.

Как пишет moldpres.md, жильём обзавелись 3 405 семьи и 1 537 неженатых молодых людей. Средний возраст бенефициаров программы – 31,3 года.

Средняя площадь недвижимости, приобретаемой в рамках программы, составляет 60,18 кв. м, а средняя стоимость – 598,46 тыс. леев. Из общего количества приобретённого жилья 4 626 единиц расположены в городах, а 316 – в сельской местности. 4 539 – квартиры, остальное – частные дома.

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