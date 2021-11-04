По программе «Первый дом» приобретено около 7 200 единиц жилья

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На сегодняшний день в рамках госпрограммы «Первый дом» приобретено 7 186 единиц жилья.

По данным Минфина, из общего числа бенефициаров 4 931 – это семьи, а 2 255 – неженатые граждане. Средний возраст бенефициаров – 31 год, средняя площадь приобретаемого жилья составляет 60,7 квадратных метров, средняя стоимость жилья – 631,19 тыс. леев. Из общего количества 6 524 – квартиры, а 662 – частные дома, пишет moldpres.md.

Бенефициаром государственной программы «Первый дом» может быть гражданин Республики Молдова в возрасте от 18 до 50 лет, официально работающий в государственном учреждении или частной компании и имеющий доход из официальных источников. Доля первоначального участия составляет 5% от цены жилья.

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