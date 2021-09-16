По программе “Первый дом” приобретено почти 6 800 единиц жилья

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С момента старта программы куплено уже 6 781 единица недвижимости.

Как сообщили в Министерстве финансов, из общего числа участников программы 4 651 – это семьи, а 2 130 – не состоящие в браке граждане. Средний возраст заявителей – 31 год. Средняя стоимость приобретённого жилья – 625,567 тыс. леев, пишет moldpres.md. В рамках программы куплены 6 163 квартиры и 618 частных домов.

Участником программы “Первый дом” может стать гражданин Республики Молдова в возрасте от 18 до 50 лет, который работает в государственном учреждении или частной компании в стране и получает доход из официальных источников.

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