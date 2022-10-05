По программе “Первый дом” приобретено более 8000 единиц жилья

По программе “Первый дом” приобретено более 8000 единиц жилья

В рамках государственной программы “Первый дом” было куплено 8 073 единицы жилья. Общая сумма выданных банками кредитов составляет 4,42 млрд леев.

По данным пресс-службы Министерства финансов, из общего числа участников программы 5 541 – семьи, а 2 532 – не состоящие в браке молодые люди. Средний возраст заявителей – 31,5 лет. Средняя стоимость приобретённого жилья – 640,45 тыс. леев, пишет moldpres.md.

В рамках программы куплены 7 313 квартир и 760 частных домов. Из общего числа 7 531 единица жилья находится в городской местности, а 542 – в сельской.

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